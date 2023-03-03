Новый пакет военной помощи США Украине: опубликован полный список

В Пентагоне опубликован полный список вооружения и военного оборудования, которое вошло в новый пакет помощи от США Украине в размере 400 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны США.
"Этот пакет включает в себя больше боеприпасов и вспомогательного оборудования для операций прицельной стрельбы, артиллерии и бронетехники для Украины", - говорится в сообщении.
В пакет военной помощи вошли:
Напомним, что в пятницу, 3 марта, Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн. долларов.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в начале марта отправят Украине очередной транш финансовой помощи.
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