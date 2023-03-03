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Новый пакет военной помощи США Украине: опубликован полный список

Фото: Новый пакет военной помощи США Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Пентагоне опубликован полный список вооружения и военного оборудования, которое вошло в новый пакет помощи от США Украине в размере 400 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны США.

"Этот пакет включает в себя больше боеприпасов и вспомогательного оборудования для операций прицельной стрельбы, артиллерии и бронетехники для Украины", - говорится в сообщении.

В пакет военной помощи вошли:

  • Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • Дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
  • Дополнительные 105-мм артиллерийские снаряды;
  • Дополнительные 25-мм боеприпасы;
  • Мосты для бронетранспортеров;
  • Подрывные боеприпасы и способы преодоления препятствий;
  • контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • Запасные части и другое полевое оборудование.

Напомним, что в пятницу, 3 марта, Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн. долларов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в начале марта отправят Украине очередной транш финансовой помощи.

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