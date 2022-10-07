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Новий пакет санкцій проти Росії передбачає можливість обмежень проти Туреччини

Фото: прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії вперше передбачає можливість запровадження обмежень проти турецьких юридичних та фізичних осіб, які експортують європейські товари до РФ.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERT NEWS.

Прем'єр-міністру поставили питання, чи збирається Греція порушувати питання введення санкцій проти Туреччини на наступному саміті ЄС. Міцотакіс зазначив, що рішення Європейської ради мають рамки, які можуть застосувати у разі перетину Туреччиною "червоних ліній".

"Окрім цього, я також хочу наголосити на ще одному аспекті дискусії про санкції: на основі восьмого пакету санкцій, які вже були схвалені Європейською радою та Європейською комісією, вперше з'явилася можливість запровадження санкцій щодо турецьких юридичних та фізичних осіб, які, як вважається, порушують санкції, запроваджені проти Росії, експортуючи європейські товари до Росії через Туреччину", - сказав він.

Міцотакіс вважає це кроком у правильному напрямку, оскільки, за його словами, велика країна фактично обходить санкції та шкодить решті країн Євросоюзу, які вводять ці санкції.

Нагадаємо, що вчора Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії через її агресію проти України. Він, зокрема, включає обмеження ціни на нафту, яке вже передбачили країни G7.

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