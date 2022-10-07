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Новый пакет санкций против России предусматривает возможность ограничений против Турции

Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Восьмой пакет санкций Евросоюза против России впервые предусматривает возможность введения ограничений против турецких юридических и физических лиц, которые экспортируют европейские товары в РФ.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой ERT NEWS.

Премьер-министру задали вопрос, собирается ли Греция поднимать вопрос введения санкций против Турции на следующем саммите ЕС. Мицотакис отметил, что у решений Европейского совета существуют рамки, которые могут применить в случае пересечения Турцией "красных линий".

"Помимо этого, я также хочу подчеркнуть еще один аспект дискуссии о санкциях: на основе восьмого пакета санкций, которые уже были одобрены Европейским советом и Европейской комиссией, впервые появилась возможность введения санкций в отношении турецких юридических и физических лиц, которые, как считается, нарушают санкции, введенные против России, экспортируя европейские товары в Россию через Турцию", - сказал он.

Мицотакис считает это шагом в правильном направлении, так как, по его словам, крупная страна фактически обходит санкции в ущерб всем остальным странам Евросоюза, которые вводят эти санкции.

Напомним, что вчера Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России из-за ее агрессии против Украины. Он, в частности, включает в себя ограничение цены на нефть, которое уже предусмотрели страны G7.

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