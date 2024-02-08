Новий пакет санкцій ЄС проти Росії торкнеться 55 компаній і понад 60 осіб, - Bloomberg

Згідно з попередніми документами, обмеження будуть націлені на окремих осіб та фірми, які займаються виробництвом зброї та постачанням ключових технологій та електроніки, які використовуються російськими військовими фірмами для створення озброєнь.

Пропозиції, які потребують підтримки всіх держав-членів, перш ніж вони будуть прийняті, також будуть націлені на судноплавні компанії, які забезпечують транспортування та логістику для перевезення боєприпасів із Північної Кореї до Росії. Північна Корея надала Росії сотні тисяч артилерійських снарядів.

Пакет санкцій, який стане 13-м після вторгнення, як очікується, буде обмеженим за обсягом. Група держав-членів закликає блок бути більш амбітним та додати до цього нові економічні санкції.

Поточні пропозиції також включають включення до списків санкцій кількох військових та інших чиновників, політиків, зокрема Олексія Дюміна, колишнього охоронця президента Росії Володимира Путіна і нинішнього губернатора Тульської області, а також директорів компаній, свідчать документи. Списки можуть змінитися, перш ніж вони будуть узгоджені державами-членами.

Найслабший пакет

Нагадаємо, Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

На початку лютого ЗМІ повідомляли, що до нового пакету потраплять понад 200 компаній та фізичних осіб.

Згідно з інформацією Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів.