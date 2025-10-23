Новий пакет санкцій ЄС проти Росії б'є по енергетиці, банках і технологіях

Європейський Союз офіційно схвалив новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Офіційному журналі ЄС.
Рішення Ради ЄС додає 45 компаній до списку структур, що підтримують військовий та промисловий комплекс Росії.
Серед них - підприємства з третіх країн, які допомагають Москві обходити експортні обмеження та отримувати технології подвійного призначення, включно з верстатами, електронікою та комплектуючими для дронів.
До списку увійшли 12 компаній у Китаї та Гонконзі.
З 25 квітня 2026 року, а для довгострокових контрактів з 1 січня 2027 року, ЄС запроваджує повну заборону на купівлю, імпорт і передачу скрапленого природного газу з Росії. Забороняється також надання будь-яких технічних або фінансових послуг, пов'язаних із цими поставками.
ЄС також ввів повну заборону на угоди з двома великими російськими нафтовими компаніями, ПАТ "Роснефть" і "Газпромнефть", а також запроваджує санкції проти 118 додаткових суден так званого тіньового флоту, які дали змогу Росії обійти попередні заходи.
Нові санкції стосуються й експорту товарів, які можуть посилювати російську промисловість, включно з металами, керамікою, гумовими виробами та будівельними матеріалами. ЄС також додав додаткові обмеження на експорт обладнання, що використовується у військових системах.
Санкції розширюють заборону на фінансові операції з російськими банками та організаціями, під'єднаними до платіжних систем Центрального банку Росії, включно з "Мир" і "СБП". Обмеження поширюються і на компанії, що надають криптопослуги та електронні платежі громадянам і компаніям з Росії.
ЄС додав вісім нових фінансових структур до санкційних списків і заборонив надання послуг, пов'язаних із криптоактивами. Це зроблено для того, щоб припинити використання криптовалютних мереж для обходу санкцій.
Документ також забороняє надання Росії низки комерційних і туристичних послуг, включно з діяльністю туроператорів, геологорозвідкою і технічним консультуванням. Ці заходи спрямовані на скорочення доходів від несуттєвих галузей і зниження технологічних можливостей Москви.
ЄС також обмежує співпрацю з підприємствами, що працюють в особливих економічних зонах та інноваційних кластерах Росії, включно з Арктичною і Далекосхідною зонами. Заборонено участь у нових проєктах, створення спільних підприємств і фінансування таких компаній.
Рада ЄС вводить механізм повідомлення для російських дипломатів і співробітників консульств під час пересування всередині Шенгенської зони. Це пов'язано зі зростанням розвідувальної активності Росії в Європі.
Крім того, Євросоюз продовжив терміни виходу європейських компаній з російського ринку, підкресливши, що в Росії "більше не діє верховенство права", а іноземні активи піддаються ризику експропріації.
З 25 червня 2024 року юрособам, організаціям або структурам, які зареєстровані в ЄС, але діють за межами Росії, заборонено підключатися до системи передавання фінансових повідомлень СПФС Центрального банку Росії або аналогічних російських спеціалізованих систем.
З 25 січня 2026 року ця заборона розширюється - заборонено під'єднання до будь-яких систем Центрального банку Росії та інших російських систем із фінансовою функціональністю, включно із системою швидких платежів (СБП) і "Мир".
Заборона поширюється також на трансакції з іноземними юридичними особами, які використовують СПФС або аналогічні російські системи. Винятки допустимі для контрактів, укладених до 24 жовтня 2025 року, з виконанням до 25 квітня 2026-го.
Забороняється прямо або побічно вступати в угоди з організаціями поза ЄС, які надають крипто-послуги або платіжні послуги, якщо вони обслуговують суб'єкти, що потрапили під санкції, або підтримують військові дії Росії.
Під обмеження підпадають також "дзеркальні" або "спадкоємні" структури цих організацій - якщо вони зберігають ідентичність брендів, інфраструктури, користувачів і управління.
Винятки зроблено для контрактів, укладених до 24 жовтня 2025 року, за аналогією з іншими розділами, і для отримання платежів за зобов'язаннями з уже чинних договорів.
Забороняється набувати або розширювати участь у російських юридичних особах, зареєстрованих в особливих економічних, інноваційних або преференційних зонах.
Забороняється створювати спільні підприємства, філії чи представництва в цих зонах або укладати договори на постачання до них товарів, послуг, інтелектуальної власності.
З 25 січня 2026 року забороняється зберігати наявні частки, контракти або участь, якщо вони пов'язані з такими зонами.
Обмеження також поширюються на фінансування, інвестиційні послуги та трансфери, пов'язані із суб'єктами в таких зонах.
Забороняється надавати юридичні, аудиторські, консалтингові, ІТ-послуги, послуги штучного інтелекту, квантових обчислень та ін. російському уряду або організаціям, зареєстрованим у Росії.
Можна вимагати спеціального дозволу в окремих випадках, якщо послуги не потрапляють під прямі заборони.
Винятки можливі для захисту права на судовий захист, визнання/виконання судових рішень, рішень у надзвичайних гуманітарних або технологічних ситуаціях.
Також вводиться заборона на операції з криптоактивами.
Російські дипломати, консули та їхні сім'ї, які мають посвідку на проживання або візу, у разі наміру в'їхати або транзитувати через територію держави ЄС, зобов'язані повідомляти про поїздку не менше ніж за 24 години.
Це правило не стосується неповнолітніх і сімей, які не входять до господарства дипломатичного представництва.
Для такого обов'язку діє з 25 січня 2026 року.
Також держави ЄС можуть запроваджувати національні заходи, що вимагають дозволу для транзиту росіян-дипломатів, за умови дотримання міжнародних зобов'язань.
Нагадаємо, Європейський Союз 23 жовтня затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії.
Пакет санкцій схвалено після кількох тижнів переговорів між країнами-членами, які не могли узгодити деталі. Обговорення нового пакета санкцій тривало кілька тижнів. Австрія, Угорщина та Словаччина блокували рішення, висуваючи власні вимоги.