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В новый пакет европейских санкций попадут более 200 лиц и компаний из РФ, - СМИ

Вторник 06 февраля 2024 11:51
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В новый пакет европейских санкций попадут более 200 лиц и компаний из РФ, - СМИ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В новый пакет европейских санкций попадут более 200 российских лиц и компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Ко второй годовщине войны в Украине Евросоюз готовит новый пакет санкций против России.

По данным издания, он предусматривает значительное расширение списка лиц и организаций, чьи активы в ЕС должны быть заморожены.

Кроме того, под санкции попадут компании, которые способствуют военному и технологическому укреплению России или развитию ее оборонного сектора и сектора безопасности.

Согласно планам ЕС, дополнительные санкции могут затронуть значительно более 200 физических и юридических лиц.

13-й пакет санкций

В январе стало известно, что Евросоюз начал подготовку 13-го пакета антироссийских санкций. Такой пакет планируют утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.

При этом Еврокомиссия только начинает обсуждение ограничений, которые войдут в пакет.

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