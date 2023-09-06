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Новий пакет допомоги й не тільки: Зеленський розкрив подробиці переговорів з прем'єром Данії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський й прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен порушили питання 12-го пакету підтримки у сфері оборони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна.

 "У Данії триває тренування наших українських пілотів для F-16. В українських військових завдання - якнайшвидше підготувати необхідну інфраструктуру в нашій країні. І це одне з ключових завдань, які мають наразі виконати сили оборони", - заявив президент. 

Як відзначив президент, сторони також порушили питання розширення можливостей тренування українських воїнів й прискорення інтеграції сучасних винищувачів в захист України. 

Зокрема Україна, зі свого боку, вдячна за обладнання з розмінування й підготовку українських фахівців. 

"У нас є домовленості про локалізацію виробництв машин розмінування. Я сьогодні теж порушував це питання з прем'єр-міністром Данії. Може, ми зможемо попрацювати в цьому напрямі і з данськими компаніями", - сказав Зеленський.

За словами президента, Україна запрошує Данію та її компанії взяти участь у Форумі оборонних індустрій, який запланований на цю осінь. 

Володимир Зеленський додав, що він обговорив з прем'єр-міністром Метте Фредеріксен регулярні удари Росі її по морських портах України, а саме можливості захисту інфраструктури. 

"9 вересня саме в Миколаєві буде відкрито офіс посольства Данії в Україні. Це надзвичайно важливий приклад, реально зразок того, як солідарність здатна працювати заради відновлення життя, захисту людей", - зазначив він.

Візит прем'єра Данії та держсека США до Києва 

Сьогодні, 6 вересня, до України прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. З самого ранку в Києві частково перекрили рух транспорту в центрі, що зазвичай роблять перед візитом міжнародних лідерів або ж делегацій. 

Як писало CNN, ймовірно Блінкен заявить про виділення Україні понад 1 млрд доларів нового фінансування. 

Окремі того до Києва прибула Києва з візитом також прибула прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен

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