Новый пакет помощи и не только: Зеленский раскрыл подробности переговоров с премьером Дании

"В Дании продолжается тренировка наших украинских пилотов для F-16. У украинских военных задача - как можно быстрее подготовить необходимую инфраструктуру в нашей стране. И это одна из ключевых задач, которые должны сейчас выполнить силы обороны", - заявил президент.

Как отметил президент, стороны также подняли вопрос расширения возможностей тренировки украинских воинов и ускорения интеграции современных истребителей в защиту Украины.

В частности Украина, со своей стороны, благодарна за оборудование по разминированию и подготовку украинских специалистов.

"У нас есть договоренности о локализации производств машин разминирования. Я сегодня тоже поднимал этот вопрос с премьер-министром Дании. Может, мы сможем поработать в этом направлении и с датскими компаниями", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина приглашает Данию и ее компании принять участие в Форуме оборонных индустрий, который запланирован на эту осень.

Владимир Зеленский добавил, что он обсудил с премьер-министром Метте Фредериксен регулярные удары России по морским портам Украины, а именно возможности защиты инфраструктуры.

"9 сентября именно в Николаеве будет открыт офис посольства Дании в Украине. Это чрезвычайно важный пример, реально образец того, как солидарность способна работать ради восстановления жизни, защиты людей", - отметил он.

Визит премьера Дании и госсека США в Киев

Сегодня, 6 сентября, в Украину прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. С самого утра в Киеве частично перекрыли движение транспорта в центре, что обычно делают перед визитом международных лидеров или же делегаций.

Как писало CNN, предположительно Блинкен объявит о выделении Украине более 1 млрд долларов нового финансирования.

Некоторые в Киев прибыла Киева с визитом также прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.