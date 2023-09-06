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Новый пакет помощи и не только: Зеленский раскрыл подробности переговоров с премьером Дании

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подняли вопрос 12-го пакета поддержки в сфере обороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, сообщает РБК-Украина.

"В Дании продолжается тренировка наших украинских пилотов для F-16. У украинских военных задача - как можно быстрее подготовить необходимую инфраструктуру в нашей стране. И это одна из ключевых задач, которые должны сейчас выполнить силы обороны", - заявил президент. 

Как отметил президент, стороны также подняли вопрос расширения возможностей тренировки украинских воинов и ускорения интеграции современных истребителей в защиту Украины. 

В частности Украина, со своей стороны, благодарна за оборудование по разминированию и подготовку украинских специалистов. 

"У нас есть договоренности о локализации производств машин разминирования. Я сегодня тоже поднимал этот вопрос с премьер-министром Дании. Может, мы сможем поработать в этом направлении и с датскими компаниями", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина приглашает Данию и ее компании принять участие в Форуме оборонных индустрий, который запланирован на эту осень. 

Владимир Зеленский добавил, что он обсудил с премьер-министром Метте Фредериксен регулярные удары России по морским портам Украины, а именно возможности защиты инфраструктуры. 

"9 сентября именно в Николаеве будет открыт офис посольства Дании в Украине. Это чрезвычайно важный пример, реально образец того, как солидарность способна работать ради восстановления жизни, защиты людей", - отметил он.

Визит премьера Дании и госсека США в Киев

Сегодня, 6 сентября, в Украину прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. С самого утра в Киеве частично перекрыли движение транспорта в центре, что обычно делают перед визитом международных лидеров или же делегаций.

Как писало CNN, предположительно Блинкен объявит о выделении Украине более 1 млрд долларов нового финансирования.

Некоторые в Киев прибыла Киева с визитом также прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

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