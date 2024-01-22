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Новий пакет допомоги, спільне виробництво зброї. Важливе з зустрічі Зеленського і Туска

Фото: Володимир Зеленський та Дональд Туск (t me V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска вдалось обговорити два важливих момента. Це новий оборонний пакет для Києва та можливості спільного виробництва зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського та польскі ЗМІ.

Новий пакет допомоги Україні

"Сьогодні з паном премʼєр-міністром (Польщі, - ред.) Дональдом Туском провели дуже продуктивні переговори. Щодо всіх аспектів наших двосторонніх відносин.  Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу", - розповів він.

Спільні закупівлі та виробництво зброї

За його словами, за результатами зустрічі є і нова форма взаємодії між країнами заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб - це польський кредит для України. 

"Обговорили сьогодні з паном премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України!" - додав президент.

Як передають слова Зеленського польські видання, 

Зустріч Зеленського і Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, вперше відколи очолив уряд у грудні 2023 року, приїхав до України. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Детальніше - в матеріалі.

 

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Володимир ЗеленськийДональд ТускПольща