Новий пакет допомоги, спільне виробництво зброї. Важливе з зустрічі Зеленського і Туска

Новий пакет допомоги Україні

"Сьогодні з паном премʼєр-міністром (Польщі, - ред.) Дональдом Туском провели дуже продуктивні переговори. Щодо всіх аспектів наших двосторонніх відносин. Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу", - розповів він.

Спільні закупівлі та виробництво зброї

За його словами, за результатами зустрічі є і нова форма взаємодії між країнами заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб - це польський кредит для України.

"Обговорили сьогодні з паном премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України!" - додав президент.

Як передають слова Зеленського польські видання,

Зустріч Зеленського і Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, вперше відколи очолив уряд у грудні 2023 року, приїхав до України. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Детальніше - в матеріалі.