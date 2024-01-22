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Новый пакет помощи, совместное производство оружия. Важное со встречи Зеленского и Туска

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Туск (t me V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска удалось обсудить два важных момента. Это новый оборонный пакет для Киева и возможности совместного производства оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского и польские СМИ.

Новый пакет помощи Украине

"Сегодня с господином премьер-министром (Польши, - ред.) Дональдом Туском провели очень продуктивные переговоры. По всем аспектам наших двусторонних отношений. Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь", - рассказал он.

Совместные закупки и производство оружия

По его словам, по результатам встречи есть и новая форма взаимодействия между странами ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд - это польский кредит для Украины.

"Обсудили сегодня с господином премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия. Спасибо за поддержку Украины!" – добавил президент.

Ситуация на границе

Также Зеленский затронул ситуацию на границе с Польшей.

"Мы понимаем, что к этому привело, но должны помнить, какая угроза стоит перед нами. Мы говорили о том, что на уровне правительства мы можем решить все проблемы", - цитируют его польские СМИ.

Как передают слова Зеленского польские издания, он заверил, что у него прошли "хорошие переговоры" с премьер-министром Польши Туском.

Встреча Зеленского и Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск, впервые с тех пор как возглавил правительство в декабре 2023 года, приехал в Украину. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Детальнее - в материале.

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Владимир ЗеленскийДональд ТускПольша