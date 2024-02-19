UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований проти виробництва дронів, - Бербок

Фото: Анналена Бербок, голова МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз включить обмеження проти виробництва дронів до 13-го пакету антиросійських санкцій. Його ухвалення перебуває на фінальній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час спілкування з журналістами.

"Зараз ми знаходимося в процесі прийняття тринадцятого пакету санкцій, зокрема щодо безпілотників. Ми знаходимося на останніх метрах", - розповіла глава МЗС.

Вона наголосила, що санкції проти Росії необхідно посилювати і надалі.

На думку Бербок, повномасштабне вторгнення в Україну розбудило Європу від глибокого сну.

Міністр зазначила, що через два роки війни Україна не лише продовжує відстоювати свободу і демократію, а й більш ніж будь-коли просунулась на шляху до вступу до Європейського союзу.

Глава МЗС додала, що її країна продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. І це наголосили у новій угоді про гарантії безпеки.

Новий пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, у січні в ЄС почали обговорювати 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження хочуть затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

За інформацією західних ЗМІ, у пакет не додаватимуть нових обмежень на імпорт російської продукції.

При цьому кілька днів тому стало відомо, що посли ЄС все ще не погодили 13 пакет санкцій. За даними Financial Times, його блокує Угорщина.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРосійська ФедераціяМИД ГерманииВійна Росії проти УкраїниДрони