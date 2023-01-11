ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не новий обмін. У Росії уточнили заяву про 40 полонених

Новость на русском →
Москва, Середа 11 січня 2023 13:47
Не новий обмін. У Росії уточнили заяву про 40 полонених Фото: російський омбудсмен Тетяна Москалькова (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Російська сторона уточнила заяви, які поширилися в ЗМІ, щодо обміну 40 полонених. Там стверджують, що мова йде не про новий обмін, а про такий, що вже був раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського омбудсмена Тетяну Москалькову, яку цитує ТАСС.

"Раніше ми обмінялися з Дмитром Лубінцем (український омбудсмен - ред.) списками про полонених, яких ми просили взаємно звільнити. Працюючи з нашими відомствами, з Міністерством оборони, зі спецслужбами, ми за нашими списками змогли повернути понад 40 людей з російської сторони, та 40 з боку України", - сказала Москалькова.

Нагадаємо, нещодавно Sky News опублікувало інформацію нібито про домовленість між Лубінцем та Москальковою про новий обмін 40 полонених. Втім, як бачимо із нової заяви російського омбудсмена йдеться про обмін, що відбувся вже раніше. Але який саме вона так і не уточнила.

Зазначимо, що українська сторона ще не коментувала цю інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Обмін полоненими
NEWS
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
Соледар не під контролем Росії. Череватий спростував заяви окупантів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня