Не новий обмін. У Росії уточнили заяву про 40 полонених

Російська сторона уточнила заяви, які поширилися в ЗМІ, щодо обміну 40 полонених. Там стверджують, що мова йде не про новий обмін, а про такий, що вже був раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського омбудсмена Тетяну Москалькову, яку цитує ТАСС.

"Раніше ми обмінялися з Дмитром Лубінцем (український омбудсмен - ред.) списками про полонених, яких ми просили взаємно звільнити. Працюючи з нашими відомствами, з Міністерством оборони, зі спецслужбами, ми за нашими списками змогли повернути понад 40 людей з російської сторони, та 40 з боку України", - сказала Москалькова.

Нагадаємо, нещодавно Sky News опублікувало інформацію нібито про домовленість між Лубінцем та Москальковою про новий обмін 40 полонених. Втім, як бачимо із нової заяви російського омбудсмена йдеться про обмін, що відбувся вже раніше. Але який саме вона так і не уточнила.

Зазначимо, що українська сторона ще не коментувала цю інформацію.

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