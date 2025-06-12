Новый обмен пленными: домой вернулись бойцы, которых считали пропавшими без вести
Во время сегодняшнего обмена в Украину вернулись в частности тяжелораненые и тяжелобольные украинские защитники. Часть из них считали пропавшими без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Сегодня состоялся очередной этап большого обмена пленными согласно договоренностям в Стамбуле.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента Украины Владимира Зеленского вернул из российского плена группу защитников из категории "тяжелораненые и тяжелобольные".
В штабе сообщили, что на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских сил, Воздушных сил, сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. В то же время известно, что все освобожденные защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава.
"Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести", - сообщили в штабе.
В целом, по данным Координационного штаба, домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
"Освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе", - добавили в штабе.
Стоит заметить, что сегодняшний обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных.
Обмен пленными
Напомним, что сегодня, 12 июня, Украина и РФ провели новый обмен пленными. В отдельном материале РБК-Украина показала первые кадры с обмена и рассказала его детали.
Заметим, что после второго раунда переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также пленных в возрасте от 18 до 25 лет.
Большой обмен начался 9-го июня. В этот день домой вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.
Количество возвращенных военных не сообщали. Координационный штаб пояснил, что из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы уже после завершения обменного процесса.
РБК-Украина писало, что уже 10 июня состоялся второй этап обмена. Домой вернулись пленные из категории "тяжелораненые и тяжелобольные".
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