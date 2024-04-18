Новое наступление россиян. Буданов назвал примерные сроки и ключевые цели

Российские войска планируют начать новое крупное наступление в июне этого года, и попытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью Washington Post .

По его словам, россияне попытаются летом захватить Донбасс – важный регион на востоке страны, на которых РФ давно претендует, но не контролирует.

Глава ГУР Минобороны Украины также отметил, что войска РФ в дальнейшем сосредоточатся на ноябрьских выборах в США и на их последствиях.

"До инаугурации вашего президента они будут пытаться получить как можно больше территорий Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Буданов.

Он также предположил, что, возможно, россияне надеются, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа они смогут "ратифицировать" свои успехи на востоке Украины.