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Новое наступление россиян. Буданов назвал примерные сроки и ключевые цели

Четверг 18 апреля 2024 00:54
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Новое наступление россиян. Буданов назвал примерные сроки и ключевые цели Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска планируют начать новое крупное наступление в июне этого года, и попытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью Washington Post.

По его словам, россияне попытаются летом захватить Донбасс – важный регион на востоке страны, на которых РФ давно претендует, но не контролирует.

Глава ГУР Минобороны Украины также отметил, что войска РФ в дальнейшем сосредоточатся на ноябрьских выборах в США и на их последствиях.

"До инаугурации вашего президента они будут пытаться получить как можно больше территорий Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Буданов.

Он также предположил, что, возможно, россияне надеются, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа они смогут "ратифицировать" свои успехи на востоке Украины.

Войска РФ могут готовить новое летнее наступление

Ранее журналисты Financial Times сообщили, что Россия может готовиться к крупномасштабному наступлению в Украине в конце весны или летом. Отмечается, что россияне могут развернуть наступление сразу в нескольких областях. Как говорится в публикации, о возможной подготовке РФ к наступлению рассказали украинские и западные чиновники, имена которых издание не называет. По их данным, Россия может попытаться захватить больше территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Еще в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия может готовить новое наступление в начале лета или конце мая. В апреле глава государства подчеркнул, что враг планирует к 1 июня мобилизовать 300 тысяч военных.

В то же время российская пропаганда активно "разгоняет" по социальным сетям сообщения о том, что оккупанты якобы готовятся напасть на Харьков. В то же время, в ВСУ заявили, что признаков формирования ударной группировки врага для наступления на Харьков также нет.

Более подробно об угрозах для Харькова – читайте в материале РБК-Украина "Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак".

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Донбасс Кирилл Буданов Вторжение России в Украину
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