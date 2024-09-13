Новий міністр культури виступив за безперешкодний виїзд митців з України

У межах форуму - культурної платформи "Україна відкрита світу" Точицький зазначив, що необхідно створити умови для безперешкодних поїздок митців за кордон.

"Завдання міністерства - створити умови для того, щоб кожен митець міг спокійно, безперешкодно, на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки", - зазначив Точицький.

Він зазначив, що західні партнери готові допомагати у фінансуванні таких поїздок.

"Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію, що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це", - підкреслив міністр.