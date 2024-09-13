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Новый министр культуры выступил за беспрепятственный выезд творческих деятелей из Украины

Фото: министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина должна создать условия для того, чтобы украинские творческие деятели могли беспрепятственно осуществлять поездки за границу. Это поможет популяризировать страну.

Об этом заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В рамках форума - культурной платформы "Украина открыта миру" Точицкий отметил, что необходимо создать условия для беспрепятственных поездок творческих деятелей за границу.

"Задача министерства - создать условия для того, чтобы каждый творческий деятель мог спокойно, беспрепятственно, на основе прозрачных правил совершать свои поездки", - отметил Точицкий.

Он отметил, что западные партнеры готовы помогать в финансировании таких поездок.

"Нам нужно научиться правильно формировать стратегию, которую мы хотим от той или иной поездки, каким образом этого можно достичь, и как убедить западных коллег, что финансирование должно быть именно на это", - подчеркнул министр.

 

Заметим, что сегодня в Киеве проходит форум - культурная платформа "Украина открыта миру". Цель форума - обсуждение проблематики продвижения украинской культуры в мире, создание положительного имиджа и предложения культурного продукта для международных партнеров.

Напомним, что в начале месяца Верховная Рада проголосовала за назначение Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций. Подробнее о нем, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Министерство культуры