Новый министр культуры выступил за беспрепятственный выезд творческих деятелей из Украины

В рамках форума - культурной платформы "Украина открыта миру" Точицкий отметил, что необходимо создать условия для беспрепятственных поездок творческих деятелей за границу.

"Задача министерства - создать условия для того, чтобы каждый творческий деятель мог спокойно, беспрепятственно, на основе прозрачных правил совершать свои поездки", - отметил Точицкий.

Он отметил, что западные партнеры готовы помогать в финансировании таких поездок.

"Нам нужно научиться правильно формировать стратегию, которую мы хотим от той или иной поездки, каким образом этого можно достичь, и как убедить западных коллег, что финансирование должно быть именно на это", - подчеркнул министр.