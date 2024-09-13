Новий міністр культури виступив за безперешкодний виїзд митців з України

Україна має створити умови для того, щоб українські митці могли безперешкодно здійснювати поїздки за кордон. Це допоможе популяризувати країну.

Про це заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

У межах форуму - культурної платформи "Україна відкрита світу" Точицький зазначив, що необхідно створити умови для безперешкодних поїздок митців за кордон.

"Завдання міністерства - створити умови для того, щоб кожен митець міг спокійно, безперешкодно, на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки", - зазначив Точицький.

Він зазначив, що західні партнери готові допомагати у фінансуванні таких поїздок.

"Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію, що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це", - підкреслив міністр.