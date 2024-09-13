Новый министр культуры выступил за беспрепятственный выезд творческих деятелей из Украины
Украина должна создать условия для того, чтобы украинские творческие деятели могли беспрепятственно осуществлять поездки за границу. Это поможет популяризировать страну.
Об этом заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
В рамках форума - культурной платформы "Украина открыта миру" Точицкий отметил, что необходимо создать условия для беспрепятственных поездок творческих деятелей за границу.
"Задача министерства - создать условия для того, чтобы каждый творческий деятель мог спокойно, беспрепятственно, на основе прозрачных правил совершать свои поездки", - отметил Точицкий.
Он отметил, что западные партнеры готовы помогать в финансировании таких поездок.
"Нам нужно научиться правильно формировать стратегию, которую мы хотим от той или иной поездки, каким образом этого можно достичь, и как убедить западных коллег, что финансирование должно быть именно на это", - подчеркнул министр.
Заметим, что сегодня в Киеве проходит форум - культурная платформа "Украина открыта миру". Цель форума - обсуждение проблематики продвижения украинской культуры в мире, создание положительного имиджа и предложения культурного продукта для международных партнеров.
Напомним, что в начале месяца Верховная Рада проголосовала за назначение Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций. Подробнее о нем, можно узнать в материале РБК-Украина.
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