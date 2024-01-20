Новий міністр культури Словаччини скасувала заборону на співробітництво з РФ

"У світі існують десятки військових конфліктів, і, на нашу думку, митці та культура не повинні платити за це", - прокоментували рішення Шимковічової в міністерстві.

Зазначимо, що 2 березня 2022 року попередня міністерка культури Словаччини Наталія Міланова ухвалила рішення про заборону усім підконтрольним організаціям та їхнім працівникам співпрацювати з Росією та Білоруссю.

Позиція уряду Словаччини щодо підтримки України

Нагадаємо, після осінніх виборів у Словаччині чиновники уряду вже неодноразово заявляли про те, що припиняють постачання озброєння Україні, але продовжать надавати іншу допомогу.

Лідер антиукраїнської партії Smer-SD Роберт Фіцо, який став новим прем'єром Словаччини, неодноразово озвучував кремлівські тези і вирізнявся проросійською риторикою. Також він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом відправки зброї ЗСУ.

У листопаді Роберт Фіцо, який пообіцяв припинити військову допомогу Україні, заявив, що не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.