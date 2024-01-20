Новый министр культуры Словакии отменила запрет на сотрудничество с РФ

"В мире существуют десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, художники и культура не должны платить за это", - прокомментировали решение Шимковичовой в министерстве.

Отметим, что 2 марта 2022 года предыдущий министр культуры Словакии Наталья Миланова приняла решение о запрете всем подконтрольным организациям и их работникам сотрудничать с Россией и Беларусью.

Позиция правительства Словакии по поддержке Украины

Напомним, после осенних выборов в Словакии чиновники правительства уже неоднократно заявляли о том, что прекращают поставки вооружения Украине, но продолжат оказывать другую помощь.

Лидер антиукраинской партии Smer-SD Роберт Фицо, ставший новым премьером Словакии, неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. Также он считает, что война является "замороженным конфликтом", который, якобы, невозможно разрешить путем отправки оружия ВСУ.

В ноябре Роберт Фицо, пообещавший прекратить военную помощь Украине, заявил, что не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.