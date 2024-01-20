ua en ru
Сб, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Новий міністр культури Словаччини скасувала заборону на співробітництво з РФ

Словаччина, Субота 20 січня 2024 20:33
UA EN RU
Новий міністр культури Словаччини скасувала заборону на співробітництво з РФ Фото: новий міністр культури Словаччини Мартіна Шимковічова (facebook.com/SimkovicovaOficialna)
Автор: Каріна Левицька

Новий міністр культури Словаччини Мартіна Шимковічова скасувала заборону на співробітництво з Росією та Білоруссю у галузі культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Pravda.Správy.

"У світі існують десятки військових конфліктів, і, на нашу думку, митці та культура не повинні платити за це", - прокоментували рішення Шимковічової в міністерстві.

Зазначимо, що 2 березня 2022 року попередня міністерка культури Словаччини Наталія Міланова ухвалила рішення про заборону усім підконтрольним організаціям та їхнім працівникам співпрацювати з Росією та Білоруссю.

Позиція уряду Словаччини щодо підтримки України

Нагадаємо, після осінніх виборів у Словаччині чиновники уряду вже неодноразово заявляли про те, що припиняють постачання озброєння Україні, але продовжать надавати іншу допомогу.

Лідер антиукраїнської партії Smer-SD Роберт Фіцо, який став новим прем'єром Словаччини, неодноразово озвучував кремлівські тези і вирізнявся проросійською риторикою. Також він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом відправки зброї ЗСУ.

У листопаді Роберт Фіцо, який пообіцяв припинити військову допомогу Україні, заявив, що не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
У Зеленського закликали партнерів передати Україні більше зброї
У Зеленського закликали партнерів передати Україні більше зброї
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ