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Новый министр культуры Словакии отменила запрет на сотрудничество с РФ

Словакия, Суббота 20 января 2024 20:33
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Новый министр культуры Словакии отменила запрет на сотрудничество с РФ Фото: новый министр культуры Словакии Мартина Шимковичева (facebook.com/SimkovicovaOficialna)
Автор: Карина Левицкая

Новый министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила запрет на сотрудничество с Россией и Беларусью в области культуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Pravda.Správy.

"В мире существуют десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, художники и культура не должны платить за это", - прокомментировали решение Шимковичовой в министерстве.

Отметим, что 2 марта 2022 года предыдущий министр культуры Словакии Наталья Миланова приняла решение о запрете всем подконтрольным организациям и их работникам сотрудничать с Россией и Беларусью.

Позиция правительства Словакии по поддержке Украины

Напомним, после осенних выборов в Словакии чиновники правительства уже неоднократно заявляли о том, что прекращают поставки вооружения Украине, но продолжат оказывать другую помощь.

Лидер антиукраинской партии Smer-SD Роберт Фицо, ставший новым премьером Словакии, неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. Также он считает, что война является "замороженным конфликтом", который, якобы, невозможно разрешить путем отправки оружия ВСУ.

В ноябре Роберт Фицо, пообещавший прекратить военную помощь Украине, заявил, что не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.

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