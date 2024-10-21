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Новий меморандум МВФ не передбачає підвищення тарифів на енергоносії, - Мінфін

Ілюстративне фото: новий меморандум МВФ не передбачає підвищення тарифів на енергоносії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Оновлений Меморандум МВФ за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility не включає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

Як зазначили у відомстві, під час оновлення меморандуму МВФ було розглянуто потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на розвʼязання проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну. Однак такий захід можливий лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.

"Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни", - сказано у повідомленні Мінфіну.

Що цьому передувало

Національна комісія з регулювання енергетики розпочала перегляд проєкту постанови щодо підвищення цін на електроенергію. Якщо документ ухвалять, з 1 листопада зростуть тарифи для бізнесу, але для населення залишиться фіксований тариф.

Перегляд необхідний для забезпечення умов імпорту електроенергії з Європи, щоб покрити дефіцит взимку.

Як виростуть ціни на світло в Україні - дізнайтеся за посиланням.

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МВФМіністерство фінансів України