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Новый меморандум МВФ не предполагает повышения тарифов на энергоносители, - Минфин

Иллюстративное фото: новый меморандум МВФ не предполагает повышения тарифов на энергоносители (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Обновленный Меморандум МВФ по результатам пятого пересмотра программы Extended Fund Facility не включает обязательства Украины по повышению тарифов на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Как отметили в ведомстве, во время обновления меморандума МВФ была рассмотрена потенциальная возможность повышения тарифов на энергоносители, как мера, направленная на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны. Однако такая мера возможна только при выделении достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств.

"Меморандум от 18 октября 2024 года повторяет потенциальные мероприятия, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новых и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны", - говорится в сообщении Минфина.

Что этому предшествовало

Национальная комиссия по регулированию энергетики начала пересмотр проекта постановления о повышении цен на электроэнергию. Если документ будет принят, с 1 ноября возрастут тарифы для бизнеса, но для населения останется фиксированный тариф.

Просмотр необходим для обеспечения условий импорта электроэнергии из Европы для покрытия дефицита зимой.

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МВФМинистерство финансов Украины