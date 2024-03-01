Новий механізм мобілізації має бути спрямований на збереження працюючих підприємств, - ФРТУ

Під час розробки нових механізмів мобілізації потрібно діяти обережно, щоб не спровокувати зупинку українських підприємств через дефіцит працівників, адже саме працююча економіка є запорукою перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.

"Наголос у законопроекті про мобілізацію має бути спрямований, насамперед, на залучення до оборони України тих людей, які офіційно не працюють. Тому що ми дуже занепокоєні ситуацією, що склалася - коли для того, щоб виконати необхідні мобілізаційні завдання, передусім територіальні центри комплектування звертаються до великих та середніх підприємств, адже це відверто простіше, ніж намагатися залучити до війська людей, які офіційно не працевлаштовані", - пояснив Гусак.

На його переконання, такий підхід до мобілізації може призвести до того, що підприємства втратять багато своїх працівників, і будуть змушені припинити виробництво.

"Це означатиме для України втрачені робочі місця, втрачені податки, а відтак - знижену обороноздатність. Бо для того, щоб українське військо могло успішно воювати, потрібна працююча економіка", - наголосив він.

Він також зауважив, що економічне бронювання, яке наразі розробляється в уряді, і передбачає відстрочку від служби тих українців, чия зарплата перевищує 35 тис. грн, не є досконалим, адже наші підприємства наразі не мають достатньо коштів для такого підходу.

"Економічний підхід у даному вигляді ми не підтримуємо. Бо вважаємо, що це призведе лише до збільшення фінансового навантаження на підприємства, але не вирішить проблем мобілізації", - резюмував Гусак.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація закликала владу створити дійсно працюючі, збалансовані норми мобілізації, які не паралізують роботу частини країни, та її економіки.