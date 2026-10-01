Новий масштаб BELLEVIE: PGD і TAS Group створюють "Квартал повного життя" на Оболоні

Девелоперська компанія PGD у партнерстві з TAS Group планує масштабувати BELLEVIE в Оболонському районі Києва, додавши до проєкту 5,0325 га території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу девелопера.

Що передбачає проєкт BELLEVIE

BELLEVIE є першим спільним девелоперським проєктом PGD і TAS Group.

Управляючим партнером виступає PGD, а фінансування реалізується у форматі спільних інвестицій. У досвіді команди PGD - Park Avenue, Park Avenue VIP і TRIIINITY. TAS Group працює у фінансовому секторі, промисловості, логістиці, агросекторі, енергетиці та нерухомості.

Окремо відзначимо, що перший етап проекту вже знаходиться на стадії реалізації. Активно здійснюється забудова і перша черга квартир майбутньої квартальної забудови - вже в продажу. Наступній етап - це розширений масштаб на якому проект буде доповнено повноцінним Освітнім простором. Для освітніх потреб у Кварталі повного життя буде створено окремі будівлі.

У такій концепції інфраструктура розглядається не як набір додаткових опцій, а як частина повсякденного життя. Зелені та прогулянкові зони мають створювати простір для відпочинку, спортивна інфраструктура - для активності, а освітні та комерційні функції - закривати частину щоденних потреб мешканців без необхідності залишати квартал.

Після розширення цей підхід планують масштабувати: до вже запланованих функцій мають додатися нові освітні та культурні можливості, а сам квартал має стати більш різноманітним за сценаріями використання простору.

PGD масштабує BELLEVIE до квартальної забудови на Оболоні (фото: PGD)

Що кажуть у PGD і TAS Group

"Ми масштабуємо не просто територію. Квартальний формат дає можливість проєктувати повний щоденний досвід. Першочергово, це безпека; від безпеки й відновлення до освіти, культури та взаємодії між людьми. Наше завдання - зробити BELLEVIE органічною частиною міста, а не ізольованим житловим анклавом", - говорить співзасновниця девелоперської компанії PGD, CEO групи компаній Seven Hills Наталія Дівєєва.

За словами засновника та голови спостережної ради TAS Group Сергія Тігіпка, розширення проєкту BELLEVIE є логічним продовженням стратегічної співпраці з PGD. Він наголосив, що ця довгострокова інвестиція має принести користь як майбутнім мешканцям комплексу, так і всьому району.

Які земельні ділянки додадуть до проєкту

У межах масштабування до проєкту планують додати 5,0325 га, які складаються з двох земельних ділянок. Основна з них має площу 4,4067 га, друга - 0,6258 га та розташована в червоних лініях, тому не призначена для забудови. Її можуть використати для благоустрою та озеленення території.

У результаті масштабування планується додати до існуючого обсягу близько 198 600 кв. м житлових і комерційних площ та додати вісім 25-поверхових будинків.

Проєктно-дозвільні роботи та розробка документації заплановані на 2026-2027 роки, реалізація проєкту - на 2028-2034 роки.