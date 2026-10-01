Новый масштаб BELLEVIE: PGD и TAS Group создают "Квартал полной жизни" на Оболони

Девелоперская компания PGD в партнерстве с TAS Group планирует масштабировать BELLEVIE в Оболонском районе Киева, добавив к проекту 5,0325 га территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу девелопера.

Что предполагает проект BELLEVIE

BELLEVIE является первым общим девелоперским проектом PGD и TAS Group.

Управляющим партнером выступает PGD, а финансирование реализуется в формате совместных инвестиций. В опыте команды PGD - Park Avenue, Park Avenue VIP и TRIIINITY. TAS Group работает в финансовом секторе, промышленности, логистике, агросекторе, энергетике и недвижимости.

Отдельно отметим, что первый этап проекта уже находится на стадии реализации. Активно осуществляется застройка, и первая очередь квартир будущей квартальной застройки - уже в продаже. Следующий этап — это расширенный масштаб, на котором проект будет дополнен полноценным Образовательным пространством. Для образовательных нужд в «Квартале полной жизни» будут созданы отдельные здания.

В такой концепции инфраструктура рассматривается не как набор дополнительных опций, а как часть повседневной жизни. Зеленые и прогулочные зоны должны создавать пространство для отдыха, спортивная инфраструктура - для активности, а образовательные и коммерческие функции - закрывать часть ежедневных потребностей жителей без необходимости покидать квартал.

После расширения этот подход планируют масштабировать: к уже запланированным функциям должны добавиться новые образовательные и культурные возможности, а сам квартал должен стать более разнообразным по сценариям использования пространства.

PGD масштабирует BELLEVIE до квартальной застройки на Оболони (фото: PGD)

Что говорят в PGD и TAS Group

"Мы масштабируем не просто территорию. Квартальный формат дает возможность проектировать полный ежедневный опыт. В первую очередь, это безопасность; от безопасности и восстановления до образования, культуры и взаимодействия между людьми. Наша задача - сделать BELLEVIE органичной частью города, а не изолированным жилым анклавом", - говорит соосновательница девелоперской компании PGD, CEO группы компаний Seven Hills Наталья Дивеева.

По словам основателя и председателя наблюдательного совета TAS Group Сергея Тигипко, расширение проекта BELLEVIE является логичным продолжением стратегического сотрудничества с PGD. Он подчеркнул, что эта долгосрочная инвестиция должна принести пользу как будущим жителям комплекса, так и всему району.

Какие земельные участки добавят к проекту

В рамках масштабирования к проекту планируют добавить 5,0325 га, состоящие из двух земельных участков. Основной из них имеет площадь 4,4067 га, второй - 0,6258 га и расположен в красных линиях, поэтому не предназначен для застройки. Его могут использовать для благоустройства и озеленения территории.

В результате масштабирования планируется добавить к существующему объему около 198 600 кв. м жилых и коммерческих площадей и добавить восемь 25-этажных домов.

Проектно-разрешительные работы и разработка документации запланированы на 2026-2027 годы, реализация проекта - на 2028-2034 годы.