Новий літній хіт. Як приготувати ідеальну цукрову кукурудзу?

Як обрати ідеальну кукурудзу

Перший крок до кулінарного успіху - вибір правильних качанів. Свіжа цукрова кукурудза повинна радувати пишним зеленим листям, яке щільно прилягає до качана. Зерна мають бути тверді, блискучі та яскраво-жовті.

Уникайте качанів із засохлим або пожовклим листям, голими плямами на качані або пошкодженими зернами. Стебло також важливе, воно має бути зеленим, твердим і без плям. Якщо ви купуєте попередньо упаковану цукрову кукурудзу, переконайтеся, що фольга не заплямована зсередини - це може свідчити про її несвіжість.

А як щодо кормової кукурудзи? Хоча теоретично вона їстівна, її тверді, менш соковиті та менш солодкі зерна означають, що вона значно поступається ніжності та смаку цукрової кукурудзи. Недарма вона в першу чергу призначена для корму тварин, навряд чи вразить на тарілці.

Приготування кукурудзи

Перш ніж покласти качани в каструлю, їх слід ретельно очистити від листя та волосків. Якщо стебло занадто довге, варто його обрізати.

Найкраще варити кукурудзу у великій, широкій каструлі, яка може вмістити весь качан - це важливо для того, щоб він вільно обертався у воді. Пам’ятайте, що води має бути достатньо, щоб повністю покрити качани.

Найважливіше правило? Не додавайте сіль у воду! Сіль робить кукурудзу твердою. Натомість, щоб підсилити її природну солодкість, додайте у воду дрібку цукру. Хочете ще більше підсилити смак? Додайте молоко - це додасть кукурудзі більш ніжного смаку. Помістіть качани в киплячу воду та варіть 10–15 хвилин, залежно від їх розміру та свіжості.

Після приготування можливості майже безмежні. Посипте кукурудзу чилі для гостроти, додайте тертий пармезан або використовуйте свої улюблені трави. Цукрова кукурудза ідеально підходить як закуска для літніх вечірок, гарнір до страв на грилі або навіть як інгредієнт у більш вишуканих стравах.