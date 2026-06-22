Новий лідер, старі проблеми. Чого чекати Україні від наступного прем'єра Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер подав у відставку. Це вже шоста зміна голови уряду в країні за останні 10 років.

Хто прийде йому на заміну і що це означає для України - читайте в матеріалі РБК-Україна .

Головне: Причини відставки: Каденція Кіра Стармера закінчилася через нездатність провести реформи та обвал рейтингів партії.

Каденція Кіра Стармера закінчилася через нездатність провести реформи та обвал рейтингів партії. Тиск зсередини: Прихильники Бернема змусили Стармера піти добровільно, висунувши йому ультиматум.

Прихильники Бернема змусили Стармера піти добровільно, висунувши йому ультиматум. Український контекст: Новий прем'єр послідовно підтримує Україну, проте можливе зміщення його пріоритетів на внутрішні проблеми.

Новий прем'єр послідовно підтримує Україну, проте можливе зміщення його пріоритетів на внутрішні проблеми. Економічний тупик: Радикальний план Бернема щодо збільшення видатків загрожує поглибленням кризи.

Відставка прем'єр-міністра у Великій Британії зовсім не означає, що в країні скоро відбудуться дострокові парламентські вибори.

Лейбористи, до яких належить Кір Стармер, зараз контролюють більшість у парламенті. Тож вони можуть просто переобрати його наступника.

Вже відомо, що новим прем'єром стане колишній міністр охорони здоров'я та ексмер Великого Манчестера Енді Бернем.

Системна криза

Про свою відставку Стармер оголосив напередодні річниці Брекзиту. І це знаковий момент. 23 червня десять років тому у Великій Британії на референдумі громадяни проголосували за вихід з Євросоюзу.

Власне з того часу країна живе в умовах політичної турбулентності. Від моменту Brexit і до 2024 року країною правила Консервативна партія - в Україні найбільш відомий її представник Борис Джонсон.

Консерватори мали з одного боку цивілізовано вивести Велика Британію з ЄС, а з іншого - провести цілу низку реформ в країні, аби вирішити наболілі проблеми: від злочинності та міграції до оборони та економіки.

Якщо з першим викликом консерваторам сяк-так вдалося дати раду, то щодо реформ все сумніше. До того ж, далася взнаки загальна втома від довгого перебування однієї партії при владі.

Як наслідок, у липні 2024 року на загальнонаціональних виборах із розгромним рахунком перемогла Лейбористська партія, здобувши впевнену більшість - 412 із 650 місць у Палаті громад.

Лідер партії Кір Стармер став очільником уряду, але нова влада так і не спромоглася на системні зміни.

За два роки каденції Стармера підтримка лейбористів буквально обвалилася. До літа цього року рейтинг партії просів майже вдвічі - приблизно до 14%, через що політсила скотилася на другу-третю позицію в опитуваннях.

Тотальне розчарування виборців вилилося у справжній розгром лейбористів на місцевих виборах у травні цього року - партія зазнала критичних втрат у міських радах навіть традиційних для себе регіонів. Тоді в кулуарах британського парламенту вперше заговорили про можливу відставку Стармера.

Нове-старе обличчя

На цьому тлі фігура Енді Бернема виникла як логічний порятунок для партії. Колишній міністр охорони здоров'я, він свого часу свідомо дистанціювався від столичної політики і перезапустив кар'єру на посаді мера Великого Манчестера.

Значна частина членів партії розглядає його як спосіб дещо оживити партію за рахунок нового обличчя, позбавленого негативу. Також Бернем має повернути лейбористам електорат, який від них відвернувся на користь "Зелених".

"Лейбористи обирають найлегший шлях вирішення проблем всередині партії. І повторюють таким чином помилку, яку зробили Торі до цього. Консерватори так само всі кризи останнім часом вирішували за допомогою заміни лідерства", - каже РБК-Україна ексспівголова парламентської групи дружби "Україна - Велика Британія" Володимир Куренной.

Тим не менш, таку ідею підтримує більшість партії. Єдина проблема була в тому, що уряд може очолити лише член парламенту. У Бернема ж до недавнього часу такого мандата не було, однак вихід його прихильники все ж знайшли.

Джош Саймонс, чинний представник округу Мейкерфілд на північному заході Англії, добровільно склав повноваження. Він прямо заявив, що йде у відставку саме для того, щоб звільнити місце для Бернема, аби той міг повернутися до парламенту та поборотися за лідерство в Лейбористській партії.

Власне це сталося днями. Практично одразу після обрання Бернема його прихильники почали тиснути на Стармера. Стармеру запропонували два варіанти: добровільну віставку або відсторонення від влади силоміць.

Прем'єр обрав першу опцію і попросив виконавчий комітет Лейбористської партії організувати процес виборів нового лідера. Процедура має закінчитися до 16 липня, коли члени парламенту розходяться на літні канікули.

Офіційно Бернем мав би очолити партію восени. Втім, це може відбутися і раніше - прихильники нового лідера намагаються прискорити процес.

Фото: Енді Бернем та мери Львова, Кракова і Ліверпуля (city-adm.lviv ua)

Український інтерес

У Великій Британії зберігається консенсус щодо підтримки України, і Бернем його дотримується.

"Я виступив проти вторгнення Росії до Криму у 2014 році… Я рішуче підтримую Україну та українських мерів з 2022 року", - написав він у соцмережі Х в травні.

На посаді мера Великого Манчестера Бернем надавав підтримку українським містам. У 2023 році він став одним із засновників "Мережі незламних міст" (англійською - Unbroken Cities Network). Ця структура підтримує українські міста, що постраждали внаслідок російських атак, а також окремо розвиває напрямок реабілітації постраждалих від війни.

Великого досвіду в міжнародній політиці Бернем не має. Проте, відносини Києва та Лондона побудовані на хорошій основі.

"Але є загроза того, що увага зменшиться до українського питання. Зрозуміло, що державну машину один прем'єр-міністр не зможе перебудувати за короткий термін, але пріоритети все одно він буде виставляти", - підкреслює Володимир Куренной.

Принаймні на найближчі місяці ключовим для Бернема буде саме внутрішньополітичний контекст.

Проблеми нікуди не зникли

За поглядами Бернем представляє ліве крило лейбористів. Тож не дивно, що на Даунінг-стріт він йде із гаслами про кінець "епохи жорсткої економії".

Серед іншого, він обіцяє збільшувати запозичення та вливати колосальні кошти в державні програми - насамперед у житлове будівництво та реформу хронічно недофінансованої соціальної сфери.

В умовах, коли державний борг Великої Британії вже сягнув 95,1% від ВВП, а дефіцит бюджету лише за два місяці цього року злетів до 46,3 млрд фунтів стерлінгів, така політика може спровокувати паніку на фінансових ринках і зіштовхне країну у ще більшу боргову кризу.

Очевидно, Бернем розраховує коштами з держбюджету запустити економічне зростання за 2-3 роки. Проте цього часу у нього може і не бути, бо суспільство вимагає результатів тут і зараз. Крім того, залишаються інші проблеми.

"Бернем не може собі дозволити антиміграційні серйозні кроки, а велика частина суспільства цього хоче. Тому на це питання відповіді не буде від нього. По злочинності також. І виникає висновок, що через рік знов почнеться криза в Лейбористській партії", - підкреслює Володимир Куренной.

Додатково тиск на владу будуть посилювати партії, чия популярність зараз зростає на тлі невдач влади - правопопулістська "Reform UK" та лівоорієнтовані "Зелені". Це, своєю чергою, може закінчитися достроковими виборами із ще більш непередбачуваними наслідками.

Питання - відповідь (FAQ):

– Чому прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку?

– Кір Стармер оголосив про відставку через глибоку внутрішньопартійну кризу, викликану провалом системних реформ та стрімким падінням рейтингів лейбористів до 14%.

Після розгрому на місцевих виборах у травні 2026 року однопартійці висунули йому ультиматум, змусивши піти добровільно, щоб уникнути примусового відсторонення через вотум недовіри.

– Чи будуть у Великій Британії дострокові парламентські вибори через відставку прем'єра?

– Ні, проведення дострокових загальнонаціональних виборів наразі не планується. Лейбористська партія зберігає впевнену більшість у Палаті громад (412 із 650 місць), тому процедура передбачає лише внутрішньопартійне обрання нового лідера, який автоматично очолить уряд країни.

– Хто стане новим прем'єр-міністром Великої Британії та коли відбудуться його вибори?

– Головним кандидатом на посаду голови уряду є Енді Бернем - колишній міністр охорони здоров'я та ексмер Великого Манчестера. Процедура виборів нового лідера лейбористів розпочнеться 9 липня і має завершитися до 16 липня 2026 року, після чого новий прем'єр офіційно перебере владу.

– Якою буде політика Енді Бернема щодо підтримки України?

– Енді Бернем публічно засуджує російську агресію, підтримує українські міста через "Мережу незламних міст" і продовжить дотримуватися загальнонаціонального британського консенсусу щодо допомоги Києву.

Водночас аналітики застерігають, що через гостру кризу всередині Британії його увага в перші місяці каденції буде прикута переважно до внутрішніх проблем.