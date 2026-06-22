Новый лидер, старые проблемы. Чего ждать Украине от следующего премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку. Это уже шестая смена главы правительства в стране за последние 10 лет.

Кто придет ему на смену и что это означает для Украины - читайте в материале РБК-Украина .

Главное: Причины отставки: Каденция Кира Стармера закончилась из-за неспособности провести реформы и обвала рейтингов партии.

Каденция Кира Стармера закончилась из-за неспособности провести реформы и обвала рейтингов партии. Тиск изнутри: Сторонники Бернема вынудили Стармера уйти добровольно, выдвинув ему ультиматум.

Сторонники Бернема вынудили Стармера уйти добровольно, выдвинув ему ультиматум. Украинский контекст: Новый премьер последовательно поддерживает Украину, однако возможно смещение его приоритетов на внутренние проблемы.

Новый премьер последовательно поддерживает Украину, однако возможно смещение его приоритетов на внутренние проблемы. Экономический тупик: Радикальный план Бернема по увеличению расходов угрожает углублением кризиса.

Отставка премьер-министра в Великобритании вовсе не означает, что в стране скоро пройдут досрочные парламентские выборы.

Лейбористы, к которым принадлежит Кир Стармер, сейчас контролируют большинство в парламенте. Так что они могут просто переизбрать его преемника.

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Уже известно, что новым премьером станет бывший министр здравоохранения и экс-мэр Большого Манчестера Энди Бернем.

Системный кризис

О своей отставке Стармер объявил накануне годовщины Брексита. И это знаковый момент. 23 июня десять лет назад в Великобритании на референдуме граждане проголосовали за выход из Евросоюза.

Собственно, с тех пор страна живет в условиях политической турбулентности. С момента Brexit и до 2024 года страной правила Консервативная партия — в Украине наиболее известен её представитель Борис Джонсон.

Консерваторы должны были, с одной стороны, цивилизованно вывести Великобританию из ЕС, а с другой - провести целый ряд реформ в стране, чтобы решить наболевшие проблемы: от преступности и миграции до обороны и экономики.

Если с первым вызовом консерваторам кое-как удалось справиться, то в отношении реформ всё печальнее. К тому же, сказалась общая усталость от долгого пребывания одной партии у власти.

Как результат, в июле 2024 года на общенациональных выборах с разгромным счётом победила Лейбористская партия, получив уверенное большинство - 412 из 650 мест в Палате общин.

Лидер партии Кир Стармер стал главой правительства, но новая власть так и не смогла пойти на системные изменения.

За два года каденции Стармера поддержка лейбористов буквально обвалилась. К лету этого года рейтинг партии просел почти вдвое - примерно до 14%, из-за чего политсила скатилась на вторую-третью позицию в опросах.

Тотальное разочарование избирателей вылилось в настоящий разгром лейбористов на местных выборах в мае этого года - партия понесла критические потери в городских советах даже традиционных для себя регионов. Тогда в кулуарах британского парламента впервые заговорили о возможной отставке Стармера.

Новое-старое лицо

На этом фоне фигура Энди Бернема возникла как логичное спасение для партии. Бывший министр здравоохранения, он в свое время сознательно дистанцировался от столичной политики и перезапустил карьеру на посту мэра Большого Манчестера.

Значительная часть членов партии рассматривает его как способ несколько оживить партию за счет нового лица, лишенного негатива. Также Бернем должен вернуть лейбористам электорат, который от них отвернулся в пользу "Зеленых".

"Лейбористы выбирают самый легкий путь решения проблем внутри партии. И повторяют таким образом ошибку, которую сделали Тори до этого. Консерваторы точно так же все кризисы в последнее время решали с помощью смены лидерства", - говорит РБК-Украина экс-соглава парламентской группы дружбы "Украина - Великобритания" Владимир Куренной.

Тем не менее, такую идею поддерживает большинство партии. Единственная проблема заключалась в том, что правительство может возглавить только член парламента. У Бернема же до недавнего времени такого мандата не было, однако выход его сторонники все же нашли.

Джош Саймонс, действующий представитель округа Мейкерфилд на северо-западе Англии, добровольно сложил полномочия. Он прямо заявил, что уходит в отставку именно для того, чтобы освободить место для Бернема, чтобы тот мог вернуться в парламент и побороться за лидерство в Лейбористской партии.

Собственно, это произошло на днях. Практически сразу после избрания Бернема его сторонники начали давить на Стармера. Стармеру предложили два варианта: добровольную отставку или отстранение от власти силой.

Премьер выбрал первую опцию и попросил исполнительный комитет Лейбористской партии организовать процесс выборов нового лидера. Процедура должна завершиться до 16 июля, когда члены парламента расходятся на летние каникулы.

Официально Бернем должен был возглавить партию осенью. Впрочем, это может произойти и раньше - сторонники нового лидера пытаются ускорить процесс.

Фото: Энди Бернем и мэры Львова, Кракова и Ливерпуля (city-adm.lviv.ua)

Украинский интерес

В Великобритании сохраняется консенсус по поводу поддержки Украины, и Бернем его придерживается.

"Я выступил против вторжения России в Крым в 2014 году… Я решительно поддерживаю Украину и украинских мэров с 2022 года", - написал он в соцсети X в мае.

На посту мэра Большого Манчестера Бернем оказывал поддержку украинским городам. В 2023 году он стал одним из основателей "Сети несокрушимых городов" (на английском - Unbroken Cities Network). Эта структура поддерживает украинские города, пострадавшие в результате российских атак, а также отдельно развивает направление реабилитации пострадавших от войны.

Большого опыта в международной политике Бернем не имеет. Тем не менее, отношения Киева и Лондона построены на хорошей основе.

"Но есть угроза того, что внимание к украинскому вопросу уменьшится. Понятно, что государственную машину один премьер-министр не сможет перестроить за короткий срок, но приоритеты все равно он будет выставлять", - подчеркивает Владимир Куренной.

По крайней мере на ближайшие месяцы ключевым для Бернема будет именно внутриполитический контекст.

Проблемы никуда не исчезли

По своим взглядам Бернем представляет левое крыло лейбористов. Поэтому неудивительно, что на Даунинг-стрит он идет с лозунгами о конце "эпохи жесткой экономии".

Среди прочего, он обещает увеличивать заимствования и вливать колоссальные средства в государственные программы - прежде всего в жилищное строительство и реформу хронически недофинансированной социальной сферы.

В условиях, когда государственный долг Великобритании уже достиг 95,1% от ВВП, а дефицит бюджета только за два месяца этого года взлетел до 46,3 млрд фунтов стерлингов, такая политика может спровоцировать панику на финансовых рынках и столкнет страну в еще больший долговой кризис.

Очевидно, Бернем рассчитывает за счет средств из госбюджета запустить экономический рост за 2–3 года. Однако этого времени у него может и не быть, поскольку общество требует результатов здесь и сейчас. Кроме того, остаются другие проблемы.

"Бернем не может себе позволить серьезных антимиграционных шагов, а большая часть общества этого хочет. Поэтому на данный вопрос ответа от него не будет. По преступности тоже. И напрашивается вывод, что через год снова начнется кризис в Лейбористской партии", - подчеркивает Владимир Куренной.

Дополнительно давление на власть будут усиливать партии, чья популярность сейчас растет на фоне неудач правительства - правопопулистская Reform UK и левоориентированные "Зеленые". Это, в свою очередь, может закончиться досрочными выборами с еще более непредсказуемыми последствиями.

Вопрос - ответ (FAQ):

– Почему премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел в отставку?

– Кир Стармер объявил об отставке из-за глубокого внутрипартийного кризиса, вызванного провалом системных реформ и стремительным падением рейтингов лейбористов до 14%.

После разгрома на местных выборах в мае 2026 года однопартийцы выдвинули ему ультиматум, вынудив уйти добровольно, чтобы избежать принудительного отстранения через вотум недоверия.

– Будут ли в Великобритании досрочные парламентские выборы из-за отставки премьера?

– Нет, проведение досрочных общенациональных выборов на данный момент не планируется. Лейбористская партия сохраняет уверенное большинство в Палате общин (412 из 650 мест), поэтому процедура предусматривает лишь внутрипартийное избрание нового лидера, который автоматически возглавит правительство страны.

– Кто станет новым премьер-министром Великобритании и когда пройдут его выборы?

– Главным кандидатом на пост главы правительства является Энди Бернем — бывший министр здравоохранения и экс-мэр Большого Манчестера. Процедура выборов нового лидера лейбористов начнется 9 июля и должна завершиться до 16 июля 2026 года, после чего новый премьер официально примет власть.

– Какой будет политика Энди Бернема относительно поддержки Украины?

– Энди Бернем публично осуждает российскую агрессию, поддерживает украинские города через "Сеть несокрушимых городов" и продолжит придерживаться общенационального британского консенсуса по оказанию помощи Киеву. В то же время аналитики предостерегают, что из-за острого кризиса внутри Британии его внимание в первые месяцы каденции будет приковано преимущественно к внутренним проблемам.