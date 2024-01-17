Новий лідер "Реала" вимушено став злочинцем: веселе відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter компанії .

20-річний хавбек став обличчям спортивного бренду Adidas. Він знявся в комерційному ролику німецького виробника.

За сюжетом реклами, Беллінгем потрапив до секретної лабораторії з розробки спортивного інвентарю. Там йому показують новий зразок бутсів Predator, "у яких кожен зможе забивати". Зірковий англієць вирішив украсти футбольне взуття.

Далі Беллінгем віртуозно втік від ватаги охоронців. Зрештою, він виходить у "предаторах" на міні-поле та з льоту кладе гол-красень. У фіналі промо хавбек опиняється на заповненому вщент стадіоні з фірмовим святкуванням голів.

Хто такий Джуд Беллінгем

Уродженець Стаурбріджа, дебютував на дорослому рівні в складі рідного "Бірмінгема". У 16 років він став основним виконавцем "синіх" і провів цілий сезон в англійському Чемпіоншипі.

У 2020-му "Боруссія" віддала за юного хавбека 30,15 млн у євровалюті. У лавах дортмундців Беллінгем провів три сезони. Виграв із "джмелями" Кубок Німеччини 2020/21 та був визнаний найкращим гравцем Бундесліги за підсумками минулого сезону.

Влітку перейшов у "Реал" за 103 млн євро. Англієць швидко освоївся на "Сантьяго Бернабеу" та вже зіграв 24 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів і віддав 6 результативних передач.