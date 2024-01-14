ua en ru
Нд, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Реал" із Луніним у воротах розгромив "Барселону" в битві за Суперкубок Іспанії

Ер-Ріяд, Неділя 14 січня 2024 22:51
UA EN RU
"Реал" із Луніним у воротах розгромив "Барселону" в битві за Суперкубок Іспанії Фото: Королівський клуб перед стартовим свистком (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Мадридський "Реал" упевнено переграв "Барселону" та здобув Суперкубок Іспанії. Увесь матч за столичний гранд відіграв українець Андрій Лунін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Суперкубок Іспанії, фінал

"Реал" – "Барселона" – 4:1

Голи: Вінісіус, 7, 10, 39 (пенальті), Родріго, 64 – Лєвандовскі, 33

Вилучення: Араухо, 71 (Б, друга жовта картка)

"Вершкові" шокували одвічного суперника двома голами в стартові 10 хвилин. Двічі в обіймах партнерів опинявся Вінісіус. Спершу бразилець вирвався з-за спин оборонців, пішов убік від воротаря і холоднокровно пробив у порожні ворота. А згодом спокійно замкнув дальню стійку після прострілу Родріго.

"Барса" отямилася на початку другої третини зустрічі. Оборона мадридців невдало винесла подачу Бальде – прямісінько до півкола штрафного, звідки Лєвандовскі з льоту поцілив точно в кут. Утім, "Реал" за кілька хвилин забив третій м'яч. Це Вінісіус реалізував одинадцятиметровий за фол Араухо.

Усі запитання щодо переможця Ель Класіко "вершкові" зняли на 64-й хвилині. Цього разу оборонці "Барси" невдало зіграли у відборі, намагаючись перехопити простріл Вінісіуса. М'яч відскочив до Родріго, а той з меж штрафного відправив сферу в сітку.

Геть кепські справи каталонців стали ще за кілька хвилин. Араухо спробував зупинити черговий прорив Вінісіуса фолом. Арбітр показав уругвайця другий "гірчичник", тож той пішов відпочивати достроково. Більше команди не забивали.

Отже, Лунін і компанія поповнили колекцію трофеїв 13-м в історії "вершкових" Суперкубком Іспанії. "Барселона" залишається рекордсменом турніру (14 титулів). Для українського ж воротаря персонально цей кубок – сьомий трофей за час виступів у "Реалі".

До слова, раніше склали символічну команду з вільних агентів у зимове трансферне вікно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал Барселона Андрій Лунін
NEWS
ЗСУ збили російський літак А-50 над Азовським морем, ще один підбили
ЗСУ збили російський літак А-50 над Азовським морем, ще один підбили
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту