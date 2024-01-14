"Реал" із Луніним у воротах розгромив "Барселону" в битві за Суперкубок Іспанії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Суперкубок Іспанії, фінал

"Реал" – "Барселона" – 4:1

Голи: Вінісіус, 7, 10, 39 (пенальті), Родріго, 64 – Лєвандовскі, 33

Вилучення: Араухо, 71 (Б, друга жовта картка)

"Вершкові" шокували одвічного суперника двома голами в стартові 10 хвилин. Двічі в обіймах партнерів опинявся Вінісіус. Спершу бразилець вирвався з-за спин оборонців, пішов убік від воротаря і холоднокровно пробив у порожні ворота. А згодом спокійно замкнув дальню стійку після прострілу Родріго.

"Барса" отямилася на початку другої третини зустрічі. Оборона мадридців невдало винесла подачу Бальде – прямісінько до півкола штрафного, звідки Лєвандовскі з льоту поцілив точно в кут. Утім, "Реал" за кілька хвилин забив третій м'яч. Це Вінісіус реалізував одинадцятиметровий за фол Араухо.

Усі запитання щодо переможця Ель Класіко "вершкові" зняли на 64-й хвилині. Цього разу оборонці "Барси" невдало зіграли у відборі, намагаючись перехопити простріл Вінісіуса. М'яч відскочив до Родріго, а той з меж штрафного відправив сферу в сітку.

Геть кепські справи каталонців стали ще за кілька хвилин. Араухо спробував зупинити черговий прорив Вінісіуса фолом. Арбітр показав уругвайця другий "гірчичник", тож той пішов відпочивати достроково. Більше команди не забивали.

Отже, Лунін і компанія поповнили колекцію трофеїв 13-м в історії "вершкових" Суперкубком Іспанії. "Барселона" залишається рекордсменом турніру (14 титулів). Для українського ж воротаря персонально цей кубок – сьомий трофей за час виступів у "Реалі".