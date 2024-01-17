Новый лидер "Реала" вынужденно стал преступником: веселое видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter компании .

20-летний хавбек стал лицом спортивного бренда Adidas. Он снялся в коммерческом ролике немецкого производителя.

По сюжету рекламы, Беллингем попал в секретную лабораторию по разработке спортивного инвентаря. Там ему показывают новый образец бутсов Predator, "в которых каждый сможет забивать". Звездный англичанин решил украсть футбольную обувь.

Далее Беллингем виртуозно скрылся от группы охранников. В конце концов он выходит в "предаторах" на мини-поле и с лета кладет гол-красавчик. В финале промо хавбек оказывается на заполненном до отказа стадионе с фирменным празднованием голов.

Кто такой Джуд Беллингем

Уроженец Стаурбриджа, дебютировал на взрослом уровне в составе родного "Бирмингема". В 16 лет он стал основным исполнителем "синих" и провел целый сезон в английском Чемпионшипе.

В 2020 году "Боруссия" отдала за юного хавбека 30,15 млн в евровалюте. В рядах дортмундцев Беллингем провел три сезона. Выиграл с "шмелями" Кубок Германии 2020/21 и был признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам прошлого сезона.

Летом перешел в "Реал" за 103 млн евро. Англичанин быстро освоился на "Сантьяго Бернабеу" и сыграл уже 24 поединка во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 6 результативных передач.