Новий лідер Південної Кореї домовився з Трампом про торговельні переговори: що відомо

Новий президент Південної Кореї Лі Дже Мен уперше поговорив з американським колегою Дональдом Трампом. Під час розмови він погодився домагатися "відчутних результатів" у торгових переговорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Два президенти погодилися працювати над взаємовигідною угодою про тарифні консультації між Південною Кореєю і США якнайшвидше", - заявила прессекретарка президента Кан Ю-джун, додавши, що країни проведуть "переговори на робочому рівні".
Також лідери обговорили шляхи поглиблення двостороннього альянсу. За словами Кан, Трамп запросив Лі відвідати США, і обидві сторони розглядають можливість зустрічі найближчим часом.
Bloomberg пише, що досягнення угоди з адміністрацією Трампа про зниження тарифів, які призупинено до наступного місяця, імовірно, буде одним із перших пріоритетів Лі після перемоги на виборах на початку цього тижня. Зазначається, що вакуум керівництва в Сеулі в останні місяці став однією з головних причин відсутності прогресу в переговорах між двома країнами.
Як відомо, 25% мита, запроваджені проти Південної Кореї 2 квітня, є одними з найвищих для союзника США та мають набути чинності на початку липня після 90-денного призупинення.
Ба більше, додаткові секторальні тарифи можуть завдати ще більшої шкоди, оскільки вони загрожують ключовим експортним секторам, включно з напівпровідниками, автомобілями, сталлю та алюмінієм. Зарубіжні поставки в США еквівалентні більш ніж 40% валового внутрішнього продукту економіки.
Bloomberg додало, що прихильність збройних сил США до Азії, а також вартість розміщення близько 28 000 американських солдатів, розміщених у Південній Кореї, є іншими гострими темами, які стали предметом суперечок між двома країнами.
Нагадаємо, днями Лі Чже Мен, який переміг на позачергових виборах після падіння уряду Юн Сок Еля, пообіцяв "відродити" країну після спроби введення воєнного стану, а також запустити економіку, ослаблену протекціонізмом.
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