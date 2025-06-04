Новий президент Південної Кореї склав присягу і дав першу обіцянку на посаді

Новий президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, який переміг на позачергових виборах після падіння уряду Юн Сок Йоля, пообіцяв "відродити країну" після спроби запровадження воєнного стану та запустити економіку, ослаблену протекціонізмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Yonhap.

Після офіційного затвердження Лі негайно склав присягу і взяв на себе повноваження головнокомандувача.

Його перемога стала відповіддю виборців на авторитарні дії попередньої влади. На тлі рекордної явки у понад 35 мільйонів голосів Лі здобув 49,42%, обійшовши суперника Кім Мун Су.

Що Лі обіцяє

Лі заявив, що його уряд буде "прагматичним і проринковим". Серед пріоритетів - дерегуляція економіки, допомога малому бізнесу, стримування зростання вартості життя, а також повернення до діалогу з Північною Кореєю без відмови від союзу зі США.

Білий дім заявив, що обрання Лі було "вільним і справедливим", але Сполучені Штати залишаються стурбованими і виступають проти китайського втручання і впливу в демократії по всьому світу, за словами представника Білого дому.

"Краще перемогти без бою, ніж перемогти в боротьбі, а мир без необхідності боротися - це найкраща безпека", - підкреслив він.

Після політичної кризи та спроби запровадити воєнний стан Південна Корея опинилась у стані невизначеності.

Лі має повернути довіру до влади, домовитись із США щодо нових тарифів Трампа й уникнути конфлікту з Китаєм, залишаючись частиною західного альянсу.

Телефонна розмова з Трампом

Як пише видання, вже в середу Лі може провести першу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Обговорюватимуть не лише привітання з перемогою, а й болючі питання тарифів, оборонних витрат і можливий перший саміт уже цього літа - на G7 у Канаді або саміті НАТО в Нідерландах.