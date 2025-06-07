Новый лидер Южной Кореи договорился с Трампом о торговых переговорах: что известно
Новый президент Южной Кореи Ли Джэ Мен впервые поговорил с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе разговора он согласился добиваться "ощутимых результатов" в торговых переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Два президента согласились работать над взаимовыгодным соглашением о тарифных консультациях между Южной Кореей и США как можно скорее", - заявила пресс-секретарь президента Кан Ю-джун, добавив, что страны проведут "переговоры на рабочем уровне".
Также лидеры обсудили пути углубления двухстороннего альянса. По словам Кан, Трамп пригласил Ли посетить США, и обе стороны рассматривают возможность встречи в ближайшее время.
Bloomberg пишет, что достижение соглашения с администрацией Трампа о снижении тарифов, которые приостановлены до следующего месяца, вероятно, будет одним из первых приоритетов Ли после победы на выборах в начале этой недели. Отмечается, что вакуум руководства в Сеуле в последние месяцы стал одной из главных причин отсутствия прогресса в переговорах между двумя странами.
Как известно, 25% пошлины, введенные против Южной Кореи 2 апреля, являются одними из самых высоких для союзника США и должны вступить в силу в начале июля после 90-дневной приостановки.
Более того, дополнительные секторальные тарифы могут нанести еще больший ущерб, поскольку они угрожают ключевым экспортным секторам, включая полупроводники, автомобили, сталь и алюминий. Зарубежные поставки в США эквивалентны более чем 40% валового внутреннего продукта экономики.
Bloomberg добавило, что приверженность вооруженных сил США Азии, а также стоимость размещения около 28 000 американских солдат, размещенных в Южной Корее - являются другими острыми темами, которые стали предметом споров между двумя странами.
Новый президент Южной Кореи
Напомним, на днях Ли Чжэ Мен, который победил на внеочередных выборах после падения правительства Юн Сок Еля, пообещал "возродить" страны после попытки введения военного положения, а также запустить экономику, ослабленную протекционизмом.
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