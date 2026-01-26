Новий китайський військовий дрон показав 100% влучність під час випробувань

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Journal of Gun Launch and Control, безпілотний апарат на висоті близько 10 метрів та відстані 100 метрів здійснив 20 одиночних пострілів, кожен з яких поцілив у мішень. Половина куль влучила в радіусі приблизно 11 см, що порівнюють з попаданням у голову.

Дрон побудований у спільній розробці компанії Wuhan Guide Infrared та Академії спеціальних операцій сухопутних військ Китаю. На відміну від багатьох попередніх моделей, він використовує стандартну піхотну гвинтівку, а не модифіковану або спеціальну зброю.

Експерти вказують, що досягнута точність є результатом суттєвих удосконалень у стабілізації апарата, алгоритмах прицілювання та інтегрованих системах управління вогнем, що дозволяє компенсувати коливання під час польоту.

Система наразі здатна вести лише окремі постріли, а не автоматичний вогонь. Розробники не уточнюють, коли та чи буде дрон прийнятий на озброєння.