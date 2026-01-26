Новый китайский военный дрон показал 100% меткость во время испытаний

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Gun Launch and Control, беспилотный аппарат на высоте около 10 метров и расстоянии 100 метров произвел 20 одиночных выстрелов, каждый из которых попал в мишень. Половина пуль попала в радиусе примерно 11 см, что сравнимо с попаданием в голову.

Дрон построен в совместной разработке компании Wuhan Guide Infrared и Академии специальных операций сухопутных войск Китая. В отличие от многих предыдущих моделей, он использует стандартную пехотную винтовку, а не модифицированное или специальное оружие.

Эксперты указывают, что достигнутая точность является результатом существенных усовершенствований в стабилизации аппарата, алгоритмах прицеливания и интегрированных системах управления огнем, что позволяет компенсировать колебания во время полета.

Система пока способна вести только отдельные выстрелы, а не автоматический огонь. Разработчики не уточняют, когда и будет ли дрон принят на вооружение.