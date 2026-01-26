ua en ru
Новий китайський військовий дрон показав 100% влучність під час випробувань

Понеділок 26 січня 2026 07:30
Новий китайський військовий дрон показав 100% влучність під час випробувань Фото: досягнута точність дрона є результатом суттєвих удосконалень (Pixaby)
Автор: Маловічко Юлія

У Китаї випробували експериментальний військовий безпілотник, оснащений звичайною піхотною гвинтівкою, який під час стрілянини по мішені розміром з людину показав 100% точність попадань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Journal of Gun Launch and Control, безпілотний апарат на висоті близько 10 метрів та відстані 100 метрів здійснив 20 одиночних пострілів, кожен з яких поцілив у мішень. Половина куль влучила в радіусі приблизно 11 см, що порівнюють з попаданням у голову.

Дрон побудований у спільній розробці компанії Wuhan Guide Infrared та Академії спеціальних операцій сухопутних військ Китаю. На відміну від багатьох попередніх моделей, він використовує стандартну піхотну гвинтівку, а не модифіковану або спеціальну зброю.

Експерти вказують, що досягнута точність є результатом суттєвих удосконалень у стабілізації апарата, алгоритмах прицілювання та інтегрованих системах управління вогнем, що дозволяє компенсувати коливання під час польоту.

Система наразі здатна вести лише окремі постріли, а не автоматичний вогонь. Розробники не уточнюють, коли та чи буде дрон прийнятий на озброєння.

Нагадаємо, минулого року Україна успішно випробувала власний далекобійний дрон, який може долати 3000 км. Про нього розповів сам президент Володимир Зеленський.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна поступово масштабувала виробництво безпілотників та навіть перевиконала план у 2024 році.

Також РБК-Україна писало, що Росія розробила і запустила виробництво ударних безпілотників дальнього радіусу дії в Китаї, призначених для використання у війні проти України.

Китай Дрони
