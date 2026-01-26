ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Новый китайский военный дрон показал 100% меткость во время испытаний

Понедельник 26 января 2026 07:30
UA EN RU
Новый китайский военный дрон показал 100% меткость во время испытаний Фото: достигнутая точность дрона является результатом существенных усовершенствований (Pixaby)
Автор: Маловичко Юлия

В Китае испытали экспериментальный военный беспилотник, оснащенный обычной пехотной винтовкой, который во время стрельбы по мишени размером с человека показал 100% точность попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Gun Launch and Control, беспилотный аппарат на высоте около 10 метров и расстоянии 100 метров произвел 20 одиночных выстрелов, каждый из которых попал в мишень. Половина пуль попала в радиусе примерно 11 см, что сравнимо с попаданием в голову.

Дрон построен в совместной разработке компании Wuhan Guide Infrared и Академии специальных операций сухопутных войск Китая. В отличие от многих предыдущих моделей, он использует стандартную пехотную винтовку, а не модифицированное или специальное оружие.

Эксперты указывают, что достигнутая точность является результатом существенных усовершенствований в стабилизации аппарата, алгоритмах прицеливания и интегрированных системах управления огнем, что позволяет компенсировать колебания во время полета.

Система пока способна вести только отдельные выстрелы, а не автоматический огонь. Разработчики не уточняют, когда и будет ли дрон принят на вооружение.

Напомним, в прошлом году Украина успешно испытала собственный дальнобойный дрон, который может преодолевать 3000 км. О нем рассказал сам президент Владимир Зеленский.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России Украина постепенно масштабировала производство беспилотников и даже перевыполнила план в 2024 году.

Также РБК-Украина писало, что Россия разработала и запустила производство ударных беспилотников дальнего радиуса действия в Китае, предназначенных для использования в войне против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Дрони
Новости
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света