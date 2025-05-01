Рубіо може стати тимчасовим радником Трампа замість Волца, - CNN

Держсекретар США Марко Рубіо може тимчасово виконувати обов'язки радника президента з нацбезпеки. Це станеться після звільнення Майка Волца з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними джерел видання, Рубіо і заступник держсекретаря Крістофер Ландау були запропоновані як тимчасова заміна Волца, поки президент Дональд Трамп підбирає кандидата на посаду радника з нацбезпеки.

У якості заміни Волца також розглядають і спецпредставника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа. Але він вже сказав близьким до нього людям, що не хоче отримувати цю посаду.

Співрозмовники CNN також уточнюють, що Віткофф все ж може погодитися на таку посаду, якщо Трамп особисто його попросить про це.

"Навіщо йому це робити? Навантажувати його управлінням міжвідомчою службою замість того, щоб займатися тим, чим він займається зараз?" - сказала журналістам наближена до Віткоффа людина.