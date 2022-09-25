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У Новій Каховці окупанти побудували трубопровід для постачання пального, - Гуменюк

Фото: окупанти побудували у Новій Каховці трубопровід для пального (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонській області побудували трубопровід. Ним вороги хочуть перекачувати пальне для своєї техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, українські захисники продовжують тримати під вогневим контролем всі транспортні шляхи окупантів у Херсонській області. Проте російська армія намагається вигадати нові методи для переправлення техніки.

"Вони намагаються все ж таки знаходити для себе варіанти для переправи через Дніпро, незважаючи на те, що ми постійно коригуємо стан мостів, для того, щоб вони не використовувалися для переміщення важкої техніки. Але легкову техніку вони туди направляють", - зазначила Гуменюк.

Вона заявила, що росіяни побудували трубопровід у Новій Каховці, щоб доставляти пальне.

"Також відомо, що проклали трубопровід для перекачування пального", - додала спікер.

Нагадаємо, Гуменюк також розповіла, що окупанти почали частіше використовувати іранські дрони-камікадзе. Проте вони можуть залітати не на великі відстані, як, до прикладу, ракети.

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