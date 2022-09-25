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В Новой Каховке оккупанты построили трубопровод для поставки топлива, - Гуменюк

Фото: оккупанты построили в Новой Каховке трубопровод для топлива (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области построили трубопровод. Им враги хотят перекачивать топливо для своей техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, украинские защитники продолжают держать под огневым контролем все транспортные пути оккупантов в Херсонской области. Однако российская армия пытается придумать новые методы для переправки техники.

"Они пытаются все же находить для себя варианты для переправы через Днепр, несмотря на то, что мы постоянно корректируем состояние мостов, для того чтобы они не использовались для перемещения тяжелой техники. Но легковую технику они туда направляют", - отметила Гуменюк.

Она заявила, что россияне построили трубопровод в Новой Каховке, чтобы доставлять топливо.

"Также известно, что проложили трубопровод для перекачки топлива", - добавила спикер.

Напомним, Гуменюк также рассказала, что оккупанты стали чаще использовать иранские дроны-камикадзе. Однако они могут залетать не на большие расстояния, как, к примеру, ракеты.

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