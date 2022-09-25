В Новой Каховке оккупанты построили трубопровод для поставки топлива, - Гуменюк

По ее словам, украинские защитники продолжают держать под огневым контролем все транспортные пути оккупантов в Херсонской области. Однако российская армия пытается придумать новые методы для переправки техники.

"Они пытаются все же находить для себя варианты для переправы через Днепр, несмотря на то, что мы постоянно корректируем состояние мостов, для того чтобы они не использовались для перемещения тяжелой техники. Но легковую технику они туда направляют", - отметила Гуменюк.

Она заявила, что россияне построили трубопровод в Новой Каховке, чтобы доставлять топливо.

"Также известно, что проложили трубопровод для перекачки топлива", - добавила спикер.