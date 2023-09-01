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Новий хокейний сезон розпочнеться з розіграшу Кубка України: відомі учасники

Київ, П'ятниця 01 вересня 2023 11:55
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Новий хокейний сезон розпочнеться з розіграшу Кубка України: відомі учасники Фото: "Соколята" святкують завоювання Кубка України-2022 з фанатами (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація хокею України вирішила розіграти Кубок України на старті сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook організації.

Прийдешній клубний сезон вітчизняні команди відкриють матчами на Кубок України. Цьогорічний розіграш стане третім в історії турніру.

Кубок України-2023 запланували на середину вересня. Змагання прийме льодова арена "Айсберг" у Кременчуці. Участь у кубковому турнірі на цей момент підтвердили п'ять команд.

За даними Sport.ua, конкуренцію чинному володарю трофея київському "Соколу" складуть "Кременчук", херсонський "Дніпро", "Харківські Берсерки" та "Київ Кепіталз". Останній колектив – дебютант елітного дивізіону, який провів активну трансферну кампанію минулого літа.

Востаннє Кубок України розіграли посеред сезону 2021/22. У фіналі турніру "Сокіл" розгромив "Кременчук" (4:1). Столичний гранд здобув і прем'єрний трофей у 2007 році.

До слова, раніше "Кременчук" змінив головного тренера в міжсезоння-2023.

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