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Новый хоккейный сезон начнется с розыгрыша Кубка Украины: известны участники

Киев, Пятница 01 сентября 2023 11:55
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Новый хоккейный сезон начнется с розыгрыша Кубка Украины: известны участники Фото: "Соколята" празднуют завоевание Кубка Украины-2022 с фанатами (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация хоккея Украины решила разыграть Кубок Украины на старте сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook организации.

Грядущий клубный сезон отечественные команды откроют матчами на Кубок Украины. Нынешний розыгрыш станет третьим в истории турнира.

Кубок Украины-2023 запланирован на середину сентября. Соревнования примет ледовая арена "Айсберг" в Кременчуге. Участие в кубковом турнире на данный момент подтвердили пять команд.

По данным Sport.ua, конкуренцию действующему обладателю трофея киевскому "Соколу" составят "Кременчуг", херсонский "Днепр", "Харьковские Берсерки" и "Киев Кэпиталз". Последний коллектив – дебютант элитного дивизиона, проведший активную трансферную кампанию прошлым летом.

Последний раз Кубок Украины разыграли посреди сезона 2021/22. В финале турнира "Сокол" разгромил "Кременчуг" (4:1). Столичный гранд завоевал и премьерный трофей в 2007 году.

К слову, ранее "Кременчуг" сменил главного тренера в межсезонье-2023.

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