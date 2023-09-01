Новый хоккейный сезон начнется с розыгрыша Кубка Украины: известны участники

Федерация хоккея Украины решила разыграть Кубок Украины на старте сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook организации.

Грядущий клубный сезон отечественные команды откроют матчами на Кубок Украины. Нынешний розыгрыш станет третьим в истории турнира. Кубок Украины-2023 запланирован на середину сентября. Соревнования примет ледовая арена "Айсберг" в Кременчуге. Участие в кубковом турнире на данный момент подтвердили пять команд. По данным Sport.ua, конкуренцию действующему обладателю трофея киевскому "Соколу" составят "Кременчуг", херсонский "Днепр", "Харьковские Берсерки" и "Киев Кэпиталз". Последний коллектив – дебютант элитного дивизиона, проведший активную трансферную кампанию прошлым летом. Последний раз Кубок Украины разыграли посреди сезона 2021/22. В финале турнира "Сокол" разгромил "Кременчуг" (4:1). Столичный гранд завоевал и премьерный трофей в 2007 году.