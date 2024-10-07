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Новий хід у чемпіонських перегонах. Ферстаппен заборонить конкуренту фірмову фразу

Фото: Макс Ферстаппен (крайній ліворуч) готовий пояснити Ландо Норрісу (в центрі), хто був першим (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен бореться з іншими пілотами Формули-1 не тільки на автодромах у різних куточках планети, а й у високих кабінетах Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PlanetF1.

Представники 27-річного нідерландця заявили авторські права на його фірмову фразу Simply Lovely – "Просто мило". Заявка зареєстрована Відомством із інтелектуальної власності ЄС в іспанському Аліканте.

Ферстаппен вирішив оформити права на фразу ще в травні. У серпні гонщик "Макларена" Ландо Норріс використав ці ж слова після перемоги на Гран-прі Нідерландів. Кілька днів по тому патентний орган Євросоюзу опублікував заяву про можливість опротестувати авторські права Ферстаппена на фразу.

Команда нідерландця подала документи на використання вислову Simply Lovely для виробництва одягу, аксесуарів до одягу та взуття, сфер реклами, освіти та організації автоспортивних заходів. Зацікавлені сторони можуть надіслати заперечення до 28 листопада. Наразі цього ще ніхто не зробив.

Чемпіонська інтрига в сезоні-2024 Формули-1

Змагальний рік стартував із чотирьох перемог Ферстаппена в п'яти гран-прі. Проте, поступово результати гонщиків вирівнялися, а в наступних 13-ти етапах нідерландець переміг лише тричі.

Більше того, остання перемога чинного чемпіона датована 23 червня. Тоді Ферстаппен тріумфував у Барселоні. З тих пір перемоги здобули 5 пілотів. Зокрема, Норріс виграв двічі (Нідерланди, Сингапур). Як наслідок, британець скоротив відставання від нідерландського гонщика в загальному заліку пілотів до 52-х очок.

У календарі нинішнього сезону залишаються 6 гран-прі. Найближчий вікенд відбудеться в США. "Траса Америк" у штаті Техас прийме пілотів 18-20 жовтня.

До слова, раніше "Альпін" залишилася без двигунів "Рено" на сезон-2026.

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