Новый ход в чемпионской гонке. Ферстаппен запретит конкуренту фирменную фразу

Представители 27-летнего нидерландца заявили авторские права на его фирменную фразу Simply Lovely – "Просто прелестно". Заявка зарегистрирована Ведомством по интеллектуальной собственности ЕС в испанском Аликанте.

Ферстаппен решил оформить право на фразу еще в мае. В августе гонщик "Макларена" Ландо Норрис использовал эти же слова после победы на Гран-при Нидерландов. Спустя несколько дней патентный орган Евросоюза опубликовал заявление о возможности опротестовать авторские права Ферстаппена на фразу.

Команда нидерландца подала документы на использование высказывания Simply Lovely для производства одежды, аксессуаров к одежде и обуви, сфер рекламы, образования и организации автоспортивных мероприятий. Заинтересованные стороны могут направить возражения до 28 ноября. Пока этого еще никто не сделал.

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Соревновательный год стартовал с четырех побед Ферстаппена в пяти гран-при. Однако постепенно результаты гонщиков выровнялись, а в следующих 13-ти этапах нидерландец победил лишь трижды.

Более того, последняя победа действующего чемпиона датирована 23 июня. Тогда Ферстаппен триумфовал в Барселоне. С тех пор победы одержали 5 пилотов. В частности, Норрис выиграл дважды (Нидерланды, Сингапур). Как следствие, британец сократил отставание от нидерландского гонщика в общем зачете пилотов до 52-х очков.

В календаре нынешнего сезона остаются 6 гран-при. Ближайший уикенд состоится в США. "Трасса Америк" в штате Техас примет пилотов 18-20 октября.