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Новый глава Минкульта ответил, планируется ли закрывать телемарафон

Киев, Пятница 06 сентября 2024 15:42
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Новый глава Минкульта ответил, планируется ли закрывать телемарафон Фото: Николай Точицкий, министр культуры и стратегических коммуникаций Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине не планируют закрывать телемарафон. Но необходимо найти такой формат его работы, который заинтересует общественность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление новоназначенного министра культуры и стратегических коммуникаций на заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Относительно марафона: он был, есть и будет. Просто нужно искать форму, чтобы была заинтересованность у общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. И так же очень важно: доносить единым голосом то, что происходит вокруг", - подчеркнул чиновник.

Он также выразил готовность обсудить замечания к телемарафону с членами комитета, если такие возникнут.

Министр заверил, что конструктивные предложения по работе телемарафона приветствуются.

Что предшествовало

Напомним, в феврале этого года уровень доверия к телемарафону среди украинцев продолжал сокращаться.

В частности, согласно опросу КМИС, доверяли телемарафону только 36% украинцев, а не доверяли - 47%.

Как отмечал в интервью РБК-Украина председатель комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин, телемарафон могут закрыть, если до конца 2024 года доверие к нему среди украинских зрителей останется такое же низкое.

К слову, сегодня первый день работы Николая Точицкого на посту министра культуры и стратегических коммуникаций. Вчера, 5 сентября, его назначение поддержала Верховная Рада.

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телемарафон Министерство культуры
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