Новый глава Минкульта ответил, планируется ли закрывать телемарафон

В Украине не планируют закрывать телемарафон. Но необходимо найти такой формат его работы, который заинтересует общественность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление новоназначенного министра культуры и стратегических коммуникаций на заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.