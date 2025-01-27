Новий глава Пентагону вперше зателефонував Нетаньягу: про що говорили

У неділю, 27 січня, міністр оборони США Піт Гегсет і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провели ознайомчу телефонну розмову. Обидва лідери обговорили, з чим стикаються їхні держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як ідеться в повідомленні Пентагону, лідери обговорили спільні пріоритети безпеки і поточні загрози, з якими стикаються обидві країни.

Гегсет зі свого боку наголосив на прихильності США за президента Дональда Трампа в питанні забезпечення Ізраїлю можливостями для самооборони. За підсумками розмови обидва представники країн погодилися підтримувати тісний зв'язок у майбутньому.

"Розмова Хегсета і Нетаньяху підкреслює прихильність США Ізраїлю, особливо перед обличчям постійних загроз безпеці та триваючої війни з ХАМАС", - резюмує CNN.