Новый глава Пентагона впервые позвонил Нетаньяху: о чем говорили

В воскресенье, 27 января, министр обороны США Пит Хегсет и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели ознакомительный телефонный разговор. Оба лидера обсудили, с чем сталкиваются их государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как говорится в сообщении Пентагона, лидеры обсудили общие приоритеты безопасности и текущие угрозы, с которыми сталкиваются обе страны.

Хегсет в свою очередь подчеркнул приверженность США при президенте Дональде Трампе в вопросе обеспечения Израиля возможностями для самообороны. По итогам разговора оба представителя стран согласились поддерживать тесную связь в будущем.

"Разговор Хегсета и Нетаньяху подчеркивает приверженность США Израилю, особенно перед лицом постоянных угроз безопасности и продолжающейся войны с ХАМАС", - резюмирует CNN.