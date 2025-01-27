Новый глава Пентагона впервые позвонил Нетаньяху: о чем говорили
В воскресенье, 27 января, министр обороны США Пит Хегсет и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели ознакомительный телефонный разговор. Оба лидера обсудили, с чем сталкиваются их государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как говорится в сообщении Пентагона, лидеры обсудили общие приоритеты безопасности и текущие угрозы, с которыми сталкиваются обе страны.
Хегсет в свою очередь подчеркнул приверженность США при президенте Дональде Трампе в вопросе обеспечения Израиля возможностями для самообороны. По итогам разговора оба представителя стран согласились поддерживать тесную связь в будущем.
"Разговор Хегсета и Нетаньяху подчеркивает приверженность США Израилю, особенно перед лицом постоянных угроз безопасности и продолжающейся войны с ХАМАС", - резюмирует CNN.
Напомним, 25 января издание Axios сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа сняла ограничения на поставки Израилю тяжелых авиационных бомб. Соответствующее распоряжение уже получило Министерство обороны Соединенных Штатов (Пентагон).
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